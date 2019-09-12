Almanya'dan Türkiye'ye göçmen sitemi

Türkiye’den Avrupa'ya kaçak göç artıyor. Almanya, akımı frenlemek için açıklamalarda bulundu.

Alman hükümeti, Türkiye’den Yunanistan’a artan "kaçak göçün" frenlenebilmesi için sığınmacıların Türkiye’ye geri gönderilmesini öngören mekanizmanın daha etkin uygulanması gerektiğini savunuyor.

TÜRKİYE ESKİSİ GİBİ MUTABAKATA BAĞLI DEĞİL

Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, son haftalarda Türkiye’den Yunanistan’a gelen göçmenlerin sayısındaki artışın dikkatle izlendiğini, konuyla ilgili olarak Yunanistan ve Türk hükümetleriyle irtibat halinde olduklarını söyledi.

Seibert, Yunanistan’a bu ay gelen göçmenlerin sayısında geçen yıl Eylül ayına kıyasla yüzde 8 oranında artış olduğunu söylemekle birlikte, bu oranın AB-Türkiye Mülteci Mutabakat öncesine kıyasla çok geride olduğunu kaydetti.

ETKİN UYGULAMA BEKLENTİSİ

Türkiye ile mülteci mutabakatının, Ege adalarındaki gelişmelerle başa çıkmakta anahtar öneme sahip olduğunu vurgulayan Seibert, "Çünkü bu mutabakat Türkiye’ye geri gönderilmelerini öngörüyor" dedi.

Bu mekanizmanın daha önce planlandığı ve arzu edildiği şekilde uygulanmadığını aktaran hükümet sözcüsü, "Yeni Yunanistan hükümeti bu sürecin daha etkin uygulanması için gerekli adımları atacağını duyurdu, bizim buna güvenimiz ve desteğimiz tam" diye konuştu.

Seibert, sığınmacıların daha hızlı işleyecek süreçlerle Türkiye’ye geri gönderilmesi halinde Yunanistan adalarındaki durumun da "hafifleyeceğini" sözlerine ekledi.