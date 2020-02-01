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Almanya'dan Türkiye'ye İdlib için yardım

İdlib'de yaşanan göç sonrası Almanya, bu durumun Avrupa'yı etkilememesi için Türkiye'ye 25 milyon euro yardımda bulunacak.

Haber Merkezi | 01.02.2020 - 19:47..
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Almanya, İdlib bölgesinden kaçan Suriyelilere acil barınma yerleri yapılması için Türkiye'ye destek verecek.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İdlib bölgesine yönelik saldırların ürkütücü olduğunu söyledi.

Suriye'nin kuzeyindeki insani durumunun trajik olduğunu, 3 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve İdlib'de 1 milyon insanın yerinden edindiğini kaydeden Seibert, İstanbul'da geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile buluşan Şansölye Angela Merkel'in destek sözü verdiğini ve bu bağlamda Almanya Dışişleri Bakanlığının yardımda bulunacağını ifade etti.

25 MİLYON EURO

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger de Almanya'nın Suriye krizinde en çok para veren ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Almanya Dışişleri Bakanlığı, İdlib'den kaçanlara acil barınma yerleri sağlaması için Türkiye'ye 25 milyon euro destek verecek." dedi.

Burger, Alman hükümetinin Suriye'nin kuzeybatısındaki sivillerin korunması ve bakımı için 2020'de şimdiden yaklaşık 28 milyon euro tesis ettiğini söyledi.

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