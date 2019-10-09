Almanya'dan Türkiye'ye Suriye kınaması

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda yuvalanan YPG'yi silmek için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Harekat kapsamında Türk F-16'ları, Diyarbakır'daki Hava Üssü'nden havalandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı operasyonu en sert şekilde kınadığını açıkladı.

"TÜRKİYE'Yİ BARIŞA ÇAĞIRIYORUZ"

Maas, "Türkiye bu şekilde, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma ve DEAŞ'ın yeniden güçlenmesi riskini göze almış bulunmaktadır" açıklaması yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı ayrıca, "Türkiye'yi harekatı sona erdirmeye ve güvenlik çıkarlarını barışçı yollardan izlemeye çağırıyoruz" dedi.