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Almanya'dan YPG'ye katılan terörist öldürüldü

Alman vatandaşı olduğu belirtilen YPG'li Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da öldürüldü. Teröristin parçaları 2 haftada birleştirildi.

Haber Merkezi | 30.10.2019 - 19:06..
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Almanya'dan YPG'ye katılan terörist öldürüldü

Şanlı ordumuzun Suriye'nin kuzeyinde YPG'li teröristleri temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na en fazla tepki Almanya'nın başını çektiği Avrupa ülkelerinden gelmişti.

Almanya terör örgütü seviciliğine her zamanki gibi desteğini sürdürüyor. Ülkesinde PKK yandaşlarına tabiri caizse dokunulmazlık tanıyan Almanya'nın YPG'nin içerisinde çok sayıda kendi vatandaşları da bulunuyor.

Almanya'dan YPG'ye katılan terörist öldürüldü

2 HAFTA ÖNCE ÖLDÜRÜLEN ALMAN YPG'LİNİN PARÇALARI BİRLEŞTİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında 16 Ekim tarihinde Resulayn kırsalında devam eden çatışmalarda bir Alman YPG mensubu Konstantin G. (Andok Cotkar) öldürüldü.

TERÖR ÖGÜTÜ DE DOĞRULADI

Çatışmaların devam ettiği sırada Türk savaş uçaklarının bombardımanında öldüğü belirtilen Alman vatandaşı YPG'linin ölümü örgüte bağlı kaynaklarca da doğrulandı.

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