Almanya’nın 5G ihalesi 6 milyar euroya ulaştı

Son aylarda birçok ülkede kurulumuna başlanan 5G ağları, kullanıcılara sunduğu yüksek hızlı internet ve sıfır gecikme süresiyle şimdiden birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Ülkelerde devam eden 5G ihaleleri ise oldukça yüksek fiyatlara ulaşmış durumda.

Almanya’da, onuncu haftasında devam eden 5G lisans ihalesinde miktarın 6 milyar euroyu geçtiği bildirildi.

Almanya'da telekomünikasyon sektöründe düzenleyici kurum olarak faaliyet gösteren Federal Ağ İdaresi (BNetzA) tarafından yapılan açıklamada,19 Mart'ta başlayan 5G lisans ihalesinin planlandığı gibi devam ettiği ve 23 Mayıs itibarıyla 41 frekansla bağlantılı 405 açık artırma turunda miktarın 6 milyar euroyu geçtiği belirtildi.

DEUTSCHE TELEKOM ÖNDE

BNetzA yaptığı açıklamada, Deutsche Telekom’un 13 frekansla ihalede önde gittiğini, diğer rakipler Vodafone’un 12 ve Telefonica Deutschland’ın da 8 frekans aldığı kaydedildi. Söz konusu ihale, hiçbir şirket daha fazla teklif vermediğinde sona erecek.

5G teknolojisi ile Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da veri aktarımında hızın artırılması, bununla birlikte yüksek kapasiteli, gecikme süresi kısa hatta sıfıra yakın, düşük maliyetli bir iletişim altyapısı oluşturulması hedefleniyor.

Şimdiden beraberinde birçok tartışma getirmesine rağmen 5G teknolojisi için dev şirketler oldukça yüksek miktarlarda paralar harcıyor. Şimdiden mobil operatörlerin 5G destekli internet paketi tarife fiyatları ise oldukça merak ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Güney Kore'deki 5G paketlerinin fiyatlarını sizlerle paylaşmıştık:

GÜNEY KORE'DEKİ 5G PAKET FİYATLARI

Güney Koreli operatör SK Telecom'un yetkililere sunduğu 5G internet paketi fiyatları şu şekilde açıklandı:

8 GB 5G'li paket: 49 dolar

150 GB 5G'li paket: 66 dolar

200 GB 5G'li paket: 84 dolar

300 GB 5G'li paket: 110 dolar

SK Telecom, sunacağı 5G hizmetinde aynı anda hem 4G hemde 5G ağından veri indirilebileceğini açıklarken, Galaxy S10 5G müşterilerinin 2.7 Gbps hıza çıkabileceklerini ifade etti. Bu en yüksek hız, bir kullanıcının 8 GB'lık paketini 25 saniyede bitirebileceği ve 300 GB'lık paketi ise 15 dakikadan daha az bir sürede tüketebileceği anlamına geliyor.

Ülkedeki bir başka operatör olan LG Uplus'ın ise 5G fiyat politikası şu şekilde:

9 GB 5G'li paket: 49 dolar

150 GB 5G'li paket: 66 dolar

250 GB 5G'li paket: 84 dolar

Peki sizce 5G internet paketlerinin ülkemizdeki fiyatlandırması nasıl olmalı?

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