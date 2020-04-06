Almanya'nın koronaya karşı normalleşme planı ortaya çıktı

Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı, düşüş eğilimine girdi. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, ülkede alınan önlemlerin işe yaradığını söyledi.

Bu gelişmenin ardından Başbakan Angela Merkel hükümetinin, koronavirüse karşı normalleşme planı sızdırıldı.

ALMANYA'NIN NORMALLEŞME PLANI

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından derlenen ve Reuters'ın gördüğü taslak eylem planına göre, ülkede 19 Nisan’dan itibaren hayatın normale döndürülmesi hedefleniyor.

ATILACAK ADIMLAR ORTAYA ÇIKTI

Plana göre, Berlin yönetimi, karantinanın sona ermesinin ardından aşamalı olarak hayatı normale döndürmek için halka açık yerlerde zorunlu maske takılmasını, toplantılardaki kısıtlamayı sürdürmeyi ve enfeksiyon zincirlerinin hızlı takibi de dahil olmak üzere çeşitli adımlar atmaya hazırlanıyor.

BULAŞTIRMA ORANI 1 KİŞİNİN ALTINDA OLACAK

Kamusal yaşamın kademeli olarak devam etmesine izin verilse bile, bir kişinin, koronavirüsü bulaştırdığı ortalama insan sayısının 1'in altında olması gerektiği belirtiliyor.

EV YA DA OTELDE KARANTİNA

Söz konusu belgede, enfekte olmuş bir kişinin, teşhis konulduktan sonraki 24 saat içinde temas ettiği kişilerin yüzde 80'inden fazlasını izlemeyi mümkün kılacak mekanizmalar kurulması planlanıyor. Enfekte olanlar ve bu grubun temas kurduğu kişilerin evde veya otellerde karantinaya alınması öngörülüyor.

SALGIN, 2021'E KADAR SÜRECEK

Planda ayrıca, koronavirüs salgınının 2021 yılına kadar süreceği varsayılıyor.

Almanya’da 22 Mart’tan bu yana restoranlar ve birçok dükkan kapalı bulunuyor. Taslak plana göre, ülkenin belirli bölgelerindeki okulların yanı sıra, dükkanların yeniden açılmasına izin verilecek, ancak sıkı sosyal mesafeli önlemler uygulanmaya devam edecek.

SINIR KONTROLLERİ GEVŞETİLECEK

Öte yandan, sıkı sınır kontrollerinin gevşetileceği Almanya'da, büyük etkinlikler ve özel partiler ise yasaklanacak. Yeterli sayıda koruyucu maske hazır olur olmaz; trenlerde, otobüslerde, fabrikalarda ve kamu binalarında giyilmesi zorunlu hale getirilecek.

ALMANYA'DA SON DURUM

100 bin 232 koronavirüs vakasının görüldüğü Almanya'da, 1.591 kişi hayatını kaybetti.