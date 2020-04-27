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Almanya'nın maske ihtiyacını Türk işletmeler karşılıyor

Almanya'daki yerel işletmecilerin maske talebine cevap vermeyince, tercih Türk işletmeciler oldu.

DHA |
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Almanya'nın maske ihtiyacını Türk işletmeler karşılıyor

Koronavirüs salgınında maske krizinin yaşandığı Almanya'da bugün itibarıyla halkın toplu bulunduğu alanlarda maske zorunluluğu başlıyor.

Türk işletmeciler ise gelen yoğun talep karşısında maske üretmeye başladı.

Ülkede yaşayan gurbetçiler, artan talebi karşılamak için atalyölerde yoğun mesai harcıyor.

İşletmeciler, "Ürettiğimiz maskeler hakkında olumlu dönüşler aldık, günden güne talep arttı." dedi.

"GÜNLÜK KAPASİTEMİZİ ARTIRDIK"

Bochum kentindeki işletme sahibi Yüksel Kafali ile Sami Can, asıl işleri olan reklam, çadır dikme ve monte işlerine ara vererek, tüm kapasitelerini maske üretmeye ayırdı.

Almanya'nın maske ihtiyacını Türk işletmeler karşılıyor ViDEO

Almanya'nın maske ihtiyacını Türk işletmeler karşılıyor

GÜNLÜK KAPASİTE 2 BİNE ÇIKACAK

Türk işletmeciler 14 çalışanıyla beraber maske talebini karşılamaya çalışıyor.

Yüksel Kafali, “Koronavirüs nedeniyle reklam ve çadır işlerimiz durma noktasına geldi. Almanya'da büyük ölçüde maske ihtiyacı ortaya çıkınca, zaten elimizde dikiş makinesi ve dikiş yapabilen arkadaşlarımız olduğu için, maske işine yöneldik.

Ürettiğimiz maskeler hakkında olumlu dönüşler aldık, günden güne talep arttı. Günlük kapasitemizi, iki bine çıkarmak istiyoruz. Pazartesi için maske zorunluğunun açıklanmasıyla da, siparişlerimiz katlanarak arttı.” dedi.

Almanya'nın maske ihtiyacını Türk işletmeler karşılıyor

"ADETA PATLAMA YAŞADIK"

Dortmund ve Lünen kasabasında olmak üzere iki terzi dükkanı bulunan Erkan Temizkanoğlu ise, "Koronavirüs salgını sonrasında diktiğim kumaş maskelerden çevremdeki insanlara sunmaya başladım, özellikle maske zorunluğu açıklanmasının ardından maske talebi patlaması yaşadık." diye konuştu.

Almanya'nın maske ihtiyacını Türk işletmeler karşılıyor

"MASKE YETİŞTİREMİYORUZ"

Dört çalışanıyla birlikte rengarenk kumaş maske diken Temizkanoğlu, “Son bir kaç gündür maske yetiştiremiyoruz. Almanya'da bizim gibi terzi ve benzeri manifatura işleri yapanlar, maske dikmeye başladı. Gelen siparişleri karşılamak için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Almanya'nın maske ihtiyacını Türk işletmeler karşılıyor

Almanya'nın maske ihtiyacını Türk işletmeler karşılıyor

Almanya'nın maske ihtiyacını Türk işletmeler karşılıyor

Almanya'nın maske ihtiyacını Türk işletmeler karşılıyor

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