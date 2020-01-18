taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8882
Euro
6.5316
Altın
1557.18
Borsa
121474.75
Gram Altın
294.857
Bitcoin
52443.76

Almanya'nın nüfusu göçmenlerle rekor kırdı

Almanya’nın nüfusu göçmenlerin etkisiyle geçen yıl, bir önceki yıla göre 200 bin kişilik artışla 83,2 milyon seviyesine yükseldi.

AA | 18.01.2020 - 09:19..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) öncü verilerine göre, Almanya’nın nüfusu giderek yaşlanıyor.

Yurt dışından göçün etkisiyle ülkenin 2019'daki nüfusu 200 bin kişi artarak 83,2 milyonla rekor seviyeye ulaştı. Rekora rağmen, ülkede 1972'den bu yana doğumlardan daha fazla ölüm gerçekleşiyor.

300 - 350 BİN CİVARINDA GÖÇ ALDI

Destatis tarafından Almanya’da geçen yıl 770 bin ile 790 bin arasında doğum ve 920 bin ile 940 bin arasında ölüm gerçekleştiği tahmininde bulunuldu. Destatis, geçen yıl net göçün, 2018'de 400 bine yaklaştıktan sonra 2019'da 300 bin-350 bin bandında olduğu tahmininde bulundu. Net göçün art arda 4 yıldır düşüş göstermesi de dikkati çekti.

Almanya'nın nüfusu göçmenlerle rekor kırdı

HER YIL BİNLERCE NİTELİKLİ GÖÇMEN İHTİYACI

Ülkede 2020'den itibaren, yaşlanan nüfusun etkilerinin ekonomi ve diğer alanlarda güçlü bir şekilde hissedileceği tahmininde bulunuldu. Yaşlanan nüfus nedeniyle Alman ekonomisi her yıl yüz binlerce nitelikli göçmene ihtiyaç duyuyor. Destatis, çalışan nüfusun 2035 yılına kadar yaklaşık dört ile 6 milyonluk küçüleceği tahminine de yer verdi.

MART AYINDA VİZE ALIMI KOLAYLAŞIYOR

Nitelikli işçi eksikliği birçok sektörde hissedilirken, Alman hükümeti bu yılın mart ayında yürürlüğe girecek ve vize alımını kolaylaştıran bir dizi düzenlemeyi kabul etmişti.

İlginizi Çekebilir
Yılmaz Özdil'in AK Parti'siz gelecek hayali
Uğur Dündar'ın canlı yayın konuğu olan Yılmaz Özdil, ilk seçimde AK Parti'nin gideceğini söyledi salonda alkış tufanı koptu.
Hafter'in sözcüsünden küstah sözler
Hafter'in sözücüsü Ahmed el-Mismari, Trablus sahillerinde Türk askerlerinin sonunun geleceğini söyledi.
Yangından kurtulan koala, su içerken boğularak öldü
Avustralya'da yangından kurtarılan bir koalanın kendisine yardım etmek isteyenlerin uzattığı şişeden su içerken boğularak ölmesinin üzerine veteriner hekimler vatandaşları uyardı.
İbiza'da sınırsız alkol yasaklandı
Balear Adaları Özerk Topluluğu hükümeti, sarhoş turizmine son vermek amacıyla popüler turistik mekanların bazılarında "happy hours" ve sınırsız içki uygulamasını yasakladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK içindeki FETÖ yapılanması operasyonunda 82 tutuklama

TSK içindeki FETÖ yapılanması operasyonunda 82 tutuklama

93
Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu

Bayrampaşa'da palalı saldırgan, polis tarafından vuruldu

98
CENTCOM: 11 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirdi

CENTCOM: 11 ABD askeri beyin sarsıntısı geçirdi

38
EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

EGM'nin ilk Siber Operasyon Merkezi açıldı

49
İbiza'da sınırsız alkol yasaklandı

İbiza'da sınırsız alkol yasaklandı

45
Okyanustaki sıcak su yüzünden 1 milyon kuş öldü

Okyanustaki sıcak su yüzünden 1 milyon kuş öldü

7
'Şeytan çıkarma' ayini için 6 çocuk ve 1 kadın öldürüldü

'Şeytan çıkarma' ayini için 6 çocuk ve 1 kadın öldürüldü

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir