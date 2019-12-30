Almanya'nın silah ihracatında Mısır zirvede

Almanya'da verilen soru önergesi üzerine hükümet, 2019 yılında ülkelere yaptığı silah ihracatı ve rakamları açıkladı.

REKOR KIRILDI

Bu yıl 7 milyar 950 milyon euro silah ihracatı yapan Almanya, 2015'teki 7 milyar 860 milyon euroluk rekorunu geçti.

ORTA DOĞU'DA EN ÇOK SİLAH MISIR'A

Almanya'nın en çok silah sattığı ülke, 1 milyar 770 milyon euroyla Macaristan. Ardından ise darbesi Sisi'nin yönettiği Mısır geliyor.

Merkel yönetimi Mısır'a, 2019 yılında 802 milyon euro tutarında silah ihracatı gerçekleştirdi.

GEÇTİĞİMİZ AY GÖRÜŞTÜLER

Sisi ile Merkel, geçtiğimiz ay bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki liderin de yüzlerinin gülmesi dikkatlerden kaçmadı.