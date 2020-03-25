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Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu

Almanya'nın koronavirüs önlemleri kapsamında hastanelerde kullanılmak üzere sipariş verdiği 6 milyon maske, Kenya'da havalimanında kayıplara karıştı.

AA | 25.03.2020 - 04:59..
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Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu

Spiegel Online'ın haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığı, koronavirüs yayılmasına karşı acil olarak 6 milyon maske siparişi verdi.

Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu

MASKELER, ALMANYA'YA ULAŞMADI

Maskelerin 20 Mart'ta Almanya'ya gelmesi gerekiyordu. Ancak maskeler bir türlü Almanya'ya ulaşmadı. Maskeler Kenya havalimanında kayıplara karıştı.

Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu

BAKANLIK: "SİPARİŞİN KÜÇÜK BİR PARÇASI"

Maskelerin FFP2 koruma derecesinde olduğu belirtildi. Almanya Savunma Bakanlığı olayın araştırıldığını açıkladı. Bakanlık, bunun sipariş verilen sağlık malzemelerinde küçük bir parçayı oluşturduğu kaydedildi.

Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu

Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu

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