Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu

Spiegel Online'ın haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığı, koronavirüs yayılmasına karşı acil olarak 6 milyon maske siparişi verdi.
MASKELER, ALMANYA'YA ULAŞMADI
Maskelerin 20 Mart'ta Almanya'ya gelmesi gerekiyordu. Ancak maskeler bir türlü Almanya'ya ulaşmadı. Maskeler Kenya havalimanında kayıplara karıştı.
BAKANLIK: "SİPARİŞİN KÜÇÜK BİR PARÇASI"
Maskelerin FFP2 koruma derecesinde olduğu belirtildi. Almanya Savunma Bakanlığı olayın araştırıldığını açıkladı. Bakanlık, bunun sipariş verilen sağlık malzemelerinde küçük bir parçayı oluşturduğu kaydedildi.