Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu

Spiegel Online'ın haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığı, koronavirüs yayılmasına karşı acil olarak 6 milyon maske siparişi verdi.

MASKELER, ALMANYA'YA ULAŞMADI

Maskelerin 20 Mart'ta Almanya'ya gelmesi gerekiyordu. Ancak maskeler bir türlü Almanya'ya ulaşmadı. Maskeler Kenya havalimanında kayıplara karıştı.

BAKANLIK: "SİPARİŞİN KÜÇÜK BİR PARÇASI"

Maskelerin FFP2 koruma derecesinde olduğu belirtildi. Almanya Savunma Bakanlığı olayın araştırıldığını açıkladı. Bakanlık, bunun sipariş verilen sağlık malzemelerinde küçük bir parçayı oluşturduğu kaydedildi.