Almanya'nın vergi rekortmenleri listesi

Türkiye'de 2018 yılında en çok vergi ödeyen kurumların listeleri açıklandı.

KURUMLARDA BANKALAR ZİRVEDE

Geçtiğimiz yıl en fazla vergi ödeyen kurumlar listesinde ilk 4 sırayı, bankalar parselledi.

Merkez Bankası, Kurumlar Vergisi türünde 1. sırada yer alırken onu; Ziraat Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası takip etti. 5. sırada ise Türkiye Petrolleri yer aldı.

GELİR VERGİSİ TÜRÜNDE MÜTEAHHİTLER YOK

Gerli Vergisi türünde ise ilk 2 sırada yer alanlar adlarını açıklamazken; Mustafa Koç 3. sırada, Şarık Tara 4. sırada Erman Ilıcak ise 5. sırada yer aldı.

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı projelerin ihalelerini alan büyük müteahhitler, en fazla vergi ödeyenlerde üst sıralarda kendilerine yer bulamadı.

ALMANYA'DA ÜRETENLER ZİRVEDE

"Almanya bizi kıskanıyor" edebiyatıyla Türkiye'nin karşılaştırıldığı Almanya'da ise durum farklı. Kaynak: Ensonhaber

Almanya'nın vergi rekortmenleri listesinde ilk 10'da yer alan firmaların hepsi; üretim yapan ve değil Almanya ekonomisinde dünya ekonomisinde söz sahibi olan firmalar.