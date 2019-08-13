Almanya'ya göç eden Türklerin yüzde 59'u üniversiteli

Almanya'da Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF), Almanya'ya Türkiye'den iltica başvurusunda bulunanların yarısından fazlasının üniversite eğitimi aldığını gösteren bir rapor yayınladı.

"İltica başvurusunda bulunanların potansiyeli" adlı rapora göre, bu başvuruyu yapanlar arasında Türkiye'den gelen kişilerin diğerlerine göre eğitim düzeyi çok daha yüksek.

TÜRKİYE'DEN GÖÇ EDEN ÜNİVERSİTELİ SAYISI HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Ayrıca çalışma, 2018'de Türkiye'den Almanya'ya iltica talebi ile gelenlerin eğitim düzeyinin bir önceki yıla göre de arttığını gözler önüne serdi.

2017'de Almanya'da iltica başvurusu yapan Türkler arasında üniversite eğitimi almış olanların oranı yüzde 46 iken bu oran 2018'de yüzde 59.3'e yükseldi.

İranlılar için de durum benzer. 2017'de İran'dan Almanya'ya iltica için başvuranlardan yüzde 42.6'si üniversite eğitimi almış kişiler ve 2018'de bu oran 47.5'e çıkıyor.

İltica başvurusunda bulunanlar arasında üniversiteye en çok gitmiş üçüncü grup ise Suriyeliler, ancak Türkiye ve İran'ın oldukça gerisinde kalıyor.