Almanya'yı vuran Sabine Kasırgası hayatı felç etti

Alman Meteoroloji Dairesi, daha fazla etkisinin artması beklenen Sabine Kasırgası'na karşı vatandaşları uyardı.

Kasırga nedeniyle FC Köln - Mönchengladbach maçı ertelendi, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln-Bonn, Münih ve Hamburg havalimanlarındaki 350'den fazla uçuş iptal edildi.

BİNLERCE KİŞİ ALANLARDA MAHSUR KALDI

Başta Frankfurt olmak üzere ülke genelindeki havaalanlarında uçuş iptallerine bağlı uzun kuyruklar oluştu.

UÇUŞLAR İPTAL

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport'tan yapılan açıklamada, saatte yaklaşık 120 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için planlanan 140 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) Aşağı Saksonya Eyaleti’nde Kuzey Denizi kıyısına tren seferlerinde, Norddeich ve Emden’den Oldenburg üzerinden Leipzig istikametine giden trenler seferlerinde de aksamalar yaşandı, bazı hatlardaki ulaşım tamamen iptal edildi.

Kasırga nedeniyle Köln, Düsseldorf, Neuss ve Leverkusen'deki okullar tatil edildi.