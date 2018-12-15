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Alparslanlar ve Kılıçlar teröristlere darbe indirdi

Muş'ta, "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı Jandarma Özel Harekat ile komando birlikleri, 2 yılda 40 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi, 69 sığınağı imha etti.

AA | 15.12.2018 - 11:52..
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Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı birlikler, terörle mücadelede düzenledikleri başarılı operasyonlarla, ön plana çıkıyor.

Bölücü terör örgütüne karşı, yaz-kış operasyon düzenleyen JÖH ve komandolar, günlerce kırsal alanı didik didik arayarak sığınakları tespit ediyor.

Alparslanlar ve Kılıçlar teröristlere darbe indirdi

ELE GEÇİRİLENLER

Bu sığınaklarda şimdiye kadar 7 kısa namlulu silah, 20 uzun namlulu silah, 133 el bombası, 5 el yapımı patlayıcı, bir ton 774 kilogram amonyum nitrat, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 24 el yapımı patlayıcı düzeneği, 26 kalaşnikof, 3 M-16 silah, 10 tüplü ocak, 28 av tüfeği, 16 tabanca, RPG-7 roketatar, zagros keskin nişancı silahı, 16 el telsizi, 24 bilgisayar, 55 cep telefonu, 12 kilogramlık 109 tüp, 57 piknik tüpü, 313 örgütsel doküman, jeneratör, 35 bin lira, çok sayıda yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Alparslanlar ve Kılıçlar teröristlere darbe indirdi

2 YILDA 40 TERÖRİST

"Alparslanlar" ve "Kılıçlar", son 2 yılda gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 40 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi, 69 sığınak ile içerisindeki patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etti.

Alparslanlar ve Kılıçlar teröristlere darbe indirdi-FOTO GALERİ

Gece-gündüz, kar-kış demeden milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için terör örgütü PKK mensuplarıyla mücadele eden "Alparslanlar" ve "Kılıçlar", tükenme noktasına gelen teröristlerin adeta korkulu rüyası oldu.

Alparslanlar ve Kılıçlar teröristlere darbe indirdi

Malazgirt ilçesinde 27 Temmuz 2015'te İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden PKK mensuplarını, polis özel harekat ekipleriyle etkisiz hale getiren güvenlik güçleri arasında yer alan jandarmanın "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı özel birliği, karlı dağlarda yürüttüğü mücadeleyle teröristlere ağır darbe indirdi.

Alparslanlar ve Kılıçlar teröristlere darbe indirdi

Alparslanlar ve Kılıçlar teröristlere darbe indirdi

Alparslanlar ve Kılıçlar teröristlere darbe indirdi

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