taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9497
Euro
6.6034
Altın
1499.69
Borsa
113153.46
Gram Altın
286.824
Bitcoin
43332.76

Alper Taş: CHP'liler seçim için namaza git dedi

Katıldığı televizyon programında, seçimi cuma namazı yüzünden kaybettiğini söyleyen Alper Taş "Cumaya gitseydim seçimi kazanırdım" dedi.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 21:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Son yerel seçimlerde CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) eski genel başkanı Alper Taş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu...

Habertürk'te yayınlanan Kübra Par'la açık ve net programına konuk olan Alper Taş, adaylığında seçimi neden kaybettiğine dair itirafta bulundu.

"CUMAYA GİTSEYDİM SEÇİMİ KAZANIRDIM"

Alper Taş "Ben de Cuma namazına gitseydim seçimi kazanırdım. Bana parti içerisinden Cuma namazına git dediler. Ben bayram namazı kılarım ama cuma namazı kılmam" dedi.

Alper Taş: CHP'liler seçim için namaza git dedi İZLE

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
QNB Finansbank 27 şubesini kapatacak

QNB Finansbank 27 şubesini kapatacak

129
Ümraniye'de kız arkadaşını döven kişiye dayak

Ümraniye'de kız arkadaşını döven kişiye dayak

263
Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

690
Boeing, David Calhoun'u yeni CEO olarak atadı

Boeing, David Calhoun'u yeni CEO olarak atadı

17
Selçuk Yöntem fotoğraf için 150 bin lira alacak

Selçuk Yöntem fotoğraf için 150 bin lira alacak

101
Karadeniz'de 4 ilde yangın

Karadeniz'de 4 ilde yangın

226
Monaco'da deniz dolduruldu

Monaco'da deniz dolduruldu

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir