Alper Taş projelerini açıkladı

İmam Hatipli bir komünist olmasıyla ön plana çıkan CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, seçimlere 24 gün kala projelerini açıkladı.

Beyoğlu'nda tüm kesimleri birleştirmek istediğini belirten CHP'li Taş, "Herkesin yaşamak isteyeceği bir Beyoğlu’nu hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

"LGBT'LER DE BU GÖKKUŞAĞININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

LGBT meclisi kurmak istediğini belirten Taş, "Biz bu ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. Gökkuşağı gibi bir Beyoğlu… Ve LGBT’ler de bu gökkuşağının önemli bir parçası." ifadelerini kullanmıştı.

Alper Taş LGBT'lileri savundu VİDEO