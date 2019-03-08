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Alper Taş'tan Çağlar Cilara tepkisi

Beyoğlu'nda LGBT meclisi kurmayı planlayan Alper Taş, TV5 kanalında söyledikleri yüzünden işinden kovulan Çağlar Cilara'ya sahip çıktı.

Haber Merkezi | 08.03.2019 - 10:36..
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Alper Taş'tan Çağlar Cilara tepkisi

CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş, Saadet Partisi'nin kanalı TV5'te yayınlanan Gündemdekiler programına konuk oldu.

Programda LGBT bireyler hakkında söyledikleri büyük bir tartışmaya neden olurken, programın moderatörü Çağlar Cilara kanal yönetimi tarafından kovuldu.

"ÇOCUĞUN GÜNAHI NE"

Bu konu hakkında düşüncesi sorulan Taş, "TV5'in yaptığı ayıp. Programı yayından kaldırabilirsin, gazetecinin işine neden son veriyorsun. Çocuğun günahı ne, ekmeğini kazanıyor. Bu anlaşılır bir şey değil." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Alper Taş'tan Çağlar Cilara tepkisi

Çağlar Cilara TV5'ten kovuldu

Alper Taş'tan Çağlar Cilara tepkisi

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