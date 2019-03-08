CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş, Saadet Partisi'nin kanalı TV5'te yayınlanan Gündemdekiler programına konuk oldu.

Programda LGBT bireyler hakkında söyledikleri büyük bir tartışmaya neden olurken, programın moderatörü Çağlar Cilara kanal yönetimi tarafından kovuldu.

"ÇOCUĞUN GÜNAHI NE"

Bu konu hakkında düşüncesi sorulan Taş, "TV5'in yaptığı ayıp. Programı yayından kaldırabilirsin, gazetecinin işine neden son veriyorsun. Çocuğun günahı ne, ekmeğini kazanıyor. Bu anlaşılır bir şey değil." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Alper Taş'tan Çağlar Cilara tepkisi