Kayseri’de 11 yaşında ve yüzde 90 engelli Alperen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranlığıyla biliniyor.

Anne Esra Kural, bu hayranlığı tesadüfen televizyon izlerken fark ettiğini söyleyerek, “Kanalı değiştirince emekleyerek gidip yeniden Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını açtı” dedi.

"BEN KAPATIYORUM KENDİSİ TEKRARDAN AÇIYOR"

Kural, oğlunun telefondan Cumhurbaşkanının konuşmalarını bulup gün boyu izlediğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Alperen’in Cumhurbaşkanı hayranlığını şu şekilde keşfettim, ben dizi izliyordum ve o gün de Cumhurbaşkanının yayını vardı. Ben dizi izleyeceğim kanalı açtım ve Alperen de emekleyerek gidip Cumhurbaşkanımızın olduğu kanalı açtı. Ben kapatıyorum kendisi tekrardan açıyor ve sesini duyunca çok mutlu oluyor. O şekilde keşfettim ve günlük devamlı cep telefonundan o kadar videonun arasından Cumhurbaşkanımızın videosunu bulur ve izler. Kendisinin sesini duyunca çok mutlu oluyor ve çok seviyor.”

Alperen’in Erdoğan hayranlığı ViDEO



"BANA İŞ İMKANI SUNSUNLAR"

Engelli oğluna bakacak kimse olmadığı için çalışamadığını söyleyen Anne Esra Kural, “Oğlum 11 yaşında ve serebral palsi hastası. Eşimden ayrılalı 4 sene oldu ve çocuğumun bakımını ben üstlendim. Çocuğumun durumundan dolayı maalesef çalışamıyorum. Alperen’e bakacak kimse yok ve birlikte de kabul etmiyorlar. En son 3 gün kadar önce bir iş görüşmesine gittim, onlar da çocuk sıkıntı olur diye kabul etmediler. Ben de el işleri yaparak bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama olmuyor onunla da almıyorlar. Elimden hiçbir şey gelmiyor çünkü çalışamıyorum. Alperen benim her şeyim ve ben onun için ayakta durmaya çalışıyorum. Geçim sıkıntısını çok fazla yaşıyorum ama oğlum için mücadele ediyorum. Ben yardımsever vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum, benim çalışmaya ihtiyacım var bana iş imkanı sunsunlar” dedi.

