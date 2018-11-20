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Alperen'in ölümüne ilişkin davada kreş sahibine tahliye

İzmir Çiğli'de servis aracında unutulması sonucu ölen 3 yaşındaki Alperen Sakin'in davasında kreş sahibi tahliye oldu.

DHA | 20.11.2018 - 17:12..
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İzmir'de kreş servisinde unutulduğu için havasızlıktan hayatını kaybeden Alperen Sakin'in davasında, tutuklu kreş sahibi Yurdagül İşgören'in tahliyesine karar verildi.

5 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Anaokulu sahibi İşgören "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan yargılanıyordu, 5 yıl hapis cezası almıştı. Bugünkü duruşmada mahkeme sanığın tahliyesine karar verdi.

İzmir Çiğli'deki olay 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelmişti. Kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin havasız kaldığı için hayatını kaybetmişti. Çiğli'deki olayla ilgili davada 6 sanığa toplam 39 yıl hapis cezası verilmişti.

Alperen'in ölümüne ilişkin davada kreş sahibine tahliye

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