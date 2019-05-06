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ALS hastasının uçma hayali gerçek oldu

ALS hastası Ali Var'ın uçma hayali, motorlu yamaç paraşütü ile gerçeğe döndü.

AA | 06.05.2019 - 16:10..
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İzmir'de hayatını yatağa bağımlı olarak sürdüren ALS-MNH hastası Ali Var'ın çocukluk hayalim dediği uçma isteği, pilot Metin Pehlivan'ın kullandığı motorlu yamaç paraşütü ile gerçek oldu.

ALS hastasının uçma hayali gerçek oldu

Buca ilçesinde yaşayan bir çocuk babası emekli grafiker 36 yaşındaki Var'a 2003 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Bölümünde ALS-MNH teşhisi konuldu.

Hastalığın ilerlemesi nedeniyle zamanla vücudunun tamamını kullanamaz hale gelen Ertürk, 3 yıl sonra hayatını yatağa bağlı olarak sürdürmeye başladı.

ÇOCUKLUK ARZUSU

Var, çocukluk yıllarından itibaren gerçekleştirmek istediği uçma ve fotoğraf çekme arzusunu hastalığı nedeniyle uzunca bir süre ertelemek zorunda kaldı
Hayallerinin peşinden koşan Var, tekerlekli sandalyesine sabitlenen makinayla fotoğraflar çekerek bu hayaline kavuştu.

ALS hastasının uçma hayali gerçek oldu

Çektiği fotoğraflarla Türkiye'nin birçok kentinde sergiler açan Var, geçen yıl hayatını Irma Sokhadze Var ile birleştirdi. ALS-MNH Derneği İzmir Şubesi, uçma hayalini öğrendikleri Var'ı evinden derneğe ait özel minibüsle alarak Çiğli ilçesindeki Kent Ormanı'na götürdü.

ALS hastasının uçma hayali gerçek oldu

Pilot Metin Pehlivan tarafından uçuş ile ilgili bilgilendirilen ve özel kıyafet giydirilen Var, motorlu yamaç paraşütüne taşındı.
Pehlivan ve Var'ı taşıyan motorlu yamaç paraşütü, 30 dakika boyunca 200 metre yükseklikte İzmir semalarında tur attı.

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