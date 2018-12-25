Alt geçide tersten girince kaza kaçınılmaz oldu

Tek bacağı olmayan dana yürüyebilmek için yardım bekliyor

AB gündeminde 2018'de, İngiltere ile Brexit sürecinde yapılan müzakereler ağırlığını korudu.

Spor Toto Süper Lig'de 17 haftalık ilk yarı sona erdi. 3 Büyüklerin formsuz olduğu ilk yarıya Anadolu takımları damga vurdu. İşte en iyi 11...

Oyuncu Saruhan Hünel'in, Eda Sönmez'i darp ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, delil yetersizliğinden beraatine karar verildi

Bağırmadan da ilişki kurmak, sesini karşıya duyurmak mümkün mü?

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.