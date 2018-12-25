Ankara’nın Çankaya ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan kazada, Atatürk Bulvarı üzerinde ters yönde ilerleyen Metin A. idaresindeki otomobil, Kuğulu Alt Geçidi’nde Çankaya istikametinde seyreden otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta da hasar oluşurken 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Özcan H.’yi ambulansa alan sağlık ekipleri, şahsa ilk yardım müdahalesinde bulundu.
Alt geçide tersten girince kaza kaçınılmaz oldu VİDEO
TRAFİK TIKANDI
Kaza nedeniyle Kuğulu Alt Geçidi’nin Çankaya istikameti yaklaşık bir saatliğine araç geçişine kapandı. Başka kazalar yaşanmaması için yolda önlem alan polis ekipleri, trafiğin yan varyanttan verilmesini sağladı. Araç sürücülerinin ifadesine başvuran polis, olay hakkında inceleme başlattı.