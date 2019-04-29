taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9398
Euro
6.6369
Altın
1282.8
Borsa
94783.14
Gram Altın
245.798

Alt geçidi boş bulan maganda drift yaptı

Üsküdar’da drift yapan trafik magandasının şovu, aracının bariyerlere çarpmasıyla son buldu. O anlar magandanın arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına çekildi.

İHA | 29.04.2019 - 09:42..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Üsküdar’da birkaç şahıs alt geçitte drift yaparak, trafik terörü estirdi.

Art arda ilerleyen iki araç sürücüsünden biri yolda tehlikeli hareketlerde bulundu. Trafik magandası, bir sağa bir sola savurduğu aracının hakimiyetini kaybederek bir anda yolun kenarındaki bariyerlere çarptı.

Alt geçidi boş bulan maganda drift yaptı ViDEO

Magandanın bariyerlere çarpmasıyla son bulan şov esnasında, yolda başka bir aracın bulunmaması olası bir kazayı önledi. O anları kaza yapan magandanın arkadaşı çekti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

66
Josef Sural hayatını kaybetti

Josef Sural hayatını kaybetti

63
Alanyaspor Başkanı: Şoför uyuyakalmış

Alanyaspor Başkanı: Şoför uyuyakalmış

35
New York Times'ın iddiası: İran ABD'ye savaş açabilir

New York Times'ın iddiası: İran ABD'ye savaş açabilir

32
Vildan Atasever'i istemeye geldiler

Vildan Atasever'i istemeye geldiler

33
ABD yaptırım konusunda ısrarcı

ABD yaptırım konusunda ısrarcı

96
Güllü'nün yeni hali beğenilmedi

Güllü'nün yeni hali beğenilmedi

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir