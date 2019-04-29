İstanbul Üsküdar’da birkaç şahıs alt geçitte drift yaparak, trafik terörü estirdi.

Art arda ilerleyen iki araç sürücüsünden biri yolda tehlikeli hareketlerde bulundu. Trafik magandası, bir sağa bir sola savurduğu aracının hakimiyetini kaybederek bir anda yolun kenarındaki bariyerlere çarptı.

Alt geçidi boş bulan maganda drift yaptı ViDEO

Magandanın bariyerlere çarpmasıyla son bulan şov esnasında, yolda başka bir aracın bulunmaması olası bir kazayı önledi. O anları kaza yapan magandanın arkadaşı çekti.