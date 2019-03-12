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Alt geçitte yürüyen kadına otomobil çarptı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, alt geçitte yürüyen kadına otomobil çarptı. Kadın, olay yerinde hayatını kaybederken, kimliğinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.

İHA | 12.03.2019 - 11:05..
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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 20 GC 451 plakalı otomobil, Denizli Merkezefendi'deki alt geçitte seyir halindeyken, önüne çıkan kimliği belirlenemeyen bir kadına çarptı.

Alt geçitte yürüyen kadına otomobil çarptı

KADININ CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cesedi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Alt geçitte yürüyen kadına otomobil çarptı

50-60 YAŞLARINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Kaza nedeniyle yol bir süre kapatılırken, polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve alt geçide girme sebebi henüz belirlenemeyen kadının, 50-60 yaşlarında olduğu bildirildi.

Alt geçitte yürüyen kadına otomobil çarptı

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