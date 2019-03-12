Alt geçitte yürüyen kadına otomobil çarptı

1 2 yaşındaki kız bir kova suda boğuldu Annesi mutfakta yemek yaptığı sırada salonda bulunan ve içerisinde bir karış su bulunan kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak can verdi.

2 Beşiktaş Karius'u gönderme kararı aldı Sezon başında Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Karius, sezon sonunda gönderiliyor.

3 Pendik-Maltepe hattında 7 bin konut stoğu var Gebze-Halkalı demir yolu hattının açılmasının ardından bölgede bulunan konut stoğunun kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

4 Olumsuz Bir Dünyada Olumlu Çocuklar Yetiştirmek nasıl mümkün Özellikle de olumsuz bir dünyada yaşarken olumlu çocuklar yetiştirmenin inceliklerini motivasyon konuşmaları ile tanınan ve tüm kitapları ile çoksatanlarda yer alan Zig Ziglar anlatıyor…

5 Unutulan Osmanlı sanatı: Tombak Osmanlı, bilim ve sanatta zirve yaparak dünyayı unutulmayacak eserler bıraktı. Biz bugün en değerli mirasımız olan “tombak”tan bahsedeceğiz.

6 Kaan Tangöze ve kızından ilk fotoğraf Kıvılcım Ural, rock şarkıcısı Kaan Tangöze'yı kız babası yaptı.