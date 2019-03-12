Alt geçitte yürüyen kadına otomobil çarptı

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 20 GC 451 plakalı otomobil, Denizli Merkezefendi'deki alt geçitte seyir halindeyken, önüne çıkan kimliği belirlenemeyen bir kadına çarptı.
KADININ CESEDİ MORGA KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cesedi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
50-60 YAŞLARINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Kaza nedeniyle yol bir süre kapatılırken, polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve alt geçide girme sebebi henüz belirlenemeyen kadının, 50-60 yaşlarında olduğu bildirildi.