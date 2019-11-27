Yeni parti hazırlıklarına devam eden Ali Babacan, dün akşam Habertürk'te Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.

Altaylı, programın sonlarında doğru Babacan'a çok dikkat çeken bir soru sordu.

"SİZDEN LİDER HİSSİYATI ALMADIM"

Fatih Altaylı'nın sorduğu soru: "Sizin yaptığınız bu coğrafyada çok kabul gören bir şey değil. Herkes lider arıyor. Siz bir liderden çok organizatör gibisiniz, deminden beri aldığım hissiyat bu. Yol arkadaşı olarak beraber hareket edeceği kişilerle gelecek vizyonu organize etmeye çalışıyor hissiyatı oluştu. Ali Bey takacak arkasına insanları, tutacak kollarından yürüyecek gidecek diye bir hissiyat oluşmadı. Ali Bey bir organizasyon yapacak, başarıya ulaşması için arkadaşlarıyla birlikte çalışacak hissiyatı oluştu bende. Bu AK Partili, hem Cumhurbaşkanı'na yakın hem muhalif siyasetçinin doğurduğu sıkıntıyı doğuracak mı?"

Altaylı'dan Babacan'a lider-organizatör sorusu ViDEO



"LAF DEĞİL İŞ ÜRETMEK GEREKİYOR"

Ali Babacan'ın verdiği cevap: "Bu ülkenin istikrarı söz konusuysa kesinlikle tavizsiz yaklaşacağımız konular olur, kırmızı çizgilerimiz olur, asla taviz verilmez. Siyasette daha farklı üsluba, dile şiddetle ihtiyacımız var. Bu ülkede iş üretmek gerekiyor laf üretmek değil. Biz çok çalışmaya alışığız, problemlerle yüzleşeceğiz, çözmek için çalışacağız. Bunu da kadro hareketiyle yapacağız."