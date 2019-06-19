Altı Gün Savaşları nedir

1948 yılının sonunda Arap komşuları, yeni kurulan İsrail devletini yok etmek için bir harekat başlattılar ve yenildiler.

Mısır ordusu yenildi, fakat Felluce Cebi diye anılan bölgede kuşatılan Mısır birlikleri teslim olmayı reddetti.

İSRAİL'E KARŞI TEK CEPHE

Bir grup genç Mısırlı ve İsrailli subay, bu kilitlenmeye son vermek için görüşmeler yaptılar. Bunlar arasında daha 26 yaşında İsrail'in güney cephesi harekatının başına getirilmiş olan İzak Rabin ve 30 yaşında bir Mısırlı binbaşı, Cemal Abdül Nasır da vardı.

DEVLET KURMA RÜYASI

Nazilerin Avrupa'da 6 milyon Yahudiyi katletmesinden sadece bir kaç yıl sonra Yahudileri,n kutsal topraklarda bir devlet kurma rüyası gerçek olmuştu. Filistinliler ise 1948'i, El Nakba yani Felaket diye anar.

ARAP DEVLETLERİ YENİLDİ

Çünkü İsrail'in kuruluşu ile 750 bin Filistinli, topraklarından, evlerinden kaçmak zorunda bırakıldı ya da sürüldü ve bir daha geri gelmelerine asla izin verilmedi.

Araplar için ise daha yeni kurulmuş İsrail devleti karşısında alınan yenilgi, yıllarca çalkantıları sürecek siyasi bir deprem yarattı.







