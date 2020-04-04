Altın gol nedir

Tek maç üzerinden veya iki maç üzerinden olan elemeli bir sistemde iki takım birbirine üstünlük sağlayamadığında karşılaşma 15'er dakikadan oluşan iki uzatma dakikasına gider.

Bu durumda oynanan ve penaltılara kadar olan ekstra sürede bir takımın gol atması halinde maçın o anda sonuçlanması ve golü atan takımın kazanması esasına dayanır.

Atılan bu gole "altın gol" denir. 1 Temmuz 2004'te ise bu kuralın FIFA tarafından kaldırıldığı açıklandı.

2002 DÜNYA KUPASI'NDA ALTIN GOL İLE SENEGAL'İ DEVİRMİŞTİK

Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası’nda Senegal ile oynadığı çeyrek final karşılaşmasında İlhan Mansız, uzatma devresinde gol atmış ve milli takım altın golün avantajını kullanarak turu geçen ekip olmuştu.