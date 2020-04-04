taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Altın gol nedir

Altın gol, futboldaki elemeli turnuvalarda, normal süre sonunda eşitliğin bozulmadığı karşılaşmalarda kullanılan bir yöntemdir.

  1. Haberler
  2. Spor
Whatsapp ile paylaş

Altın gol nedir

Tek maç üzerinden veya iki maç üzerinden olan elemeli bir sistemde iki takım birbirine üstünlük sağlayamadığında karşılaşma 15'er dakikadan oluşan iki uzatma dakikasına gider.

Bu durumda oynanan ve penaltılara kadar olan ekstra sürede bir takımın gol atması halinde maçın o anda sonuçlanması ve golü atan takımın kazanması esasına dayanır.

Atılan bu gole "altın gol" denir. 1 Temmuz 2004'te ise bu kuralın FIFA tarafından kaldırıldığı açıklandı.

2002 DÜNYA KUPASI'NDA ALTIN GOL İLE SENEGAL'İ DEVİRMİŞTİK

Türkiye'nin 2002 Dünya Kupası’nda Senegal ile oynadığı çeyrek final karşılaşmasında İlhan Mansız, uzatma devresinde gol atmış ve milli takım altın golün avantajını kullanarak turu geçen ekip olmuştu.

Altın gol nedir

İlginizi Çekebilir
Ronaldo saçlarını sevgilisi Georgina'ya kestirdi
Portekiz'deki evinde kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e saçlarını kestirdi.
Fortuna Düsseldorf, Tolgay Arslan'ı istiyor
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen Tolgay Arslan'a Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımı talip oldu.
Maria Sharapova, telefon numarasını paylaştı
Koronavirüs nedeniyle vaktini evde geçiren Maria Sharapova, sevenleriyle daha fazla iletişime geçebilmek adına sosyal medyada telefon numarasını paylaştı.
Ronaldo, 'ilk milyar dolarlık futbolcu' oldu
Dünyaca ünlü Forbes dergisi, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yıllık kazançlarının toplamını hesapladı. Dergi Ronaldo için 'İlk milyar dolarlık futbolcu' ifadesini kulllandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Borderline nedir
Borderline nedir
0
İçecekleri hızlıca soğutmanın yolu
İçecekleri hızlıca soğutmanın yolu
12
Ginseng nedir
Ginseng nedir
1
Panik atağa kese kağıdıyla önlem nedir
Panik atağa kese kağıdıyla önlem nedir
1
Göz tiki nedir
Göz tiki nedir
0
Arap Baharı nedir
Arap Baharı nedir
0
Üfürüm nedir
Üfürüm nedir
0
[+] Görüş bildir