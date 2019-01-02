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Altın kavgasında polise de ateş açıldı

İki aile arasında altın alışverişi yüzünden çıkan tartışmada 4 kişi, operasyonla gözaltına alındı.

DHA | 02.01.2019 - 23:44..
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Antalya'da  av tüfeği ile önce çevreye daha sonra polislerin bulunduğu bölgeye ateş açan Coşkun G. ile birlikte 4 kişi, operasyonla gözaltına alındığı belirtildi.

Altın kavgasında polise de ateş açıldı

Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ünder ailesi ile Gülcan ailesi arasında altın alışverişi yüzünden telefonda tartışma çıktı. Bunun üzerine Ünder ailesinin fertleri, Gülcan ailesinin oturduğu mahalleye geçti. Ünder ailesinin geldiğini gören Coşkun G. av tüfeği ile çevreye ateş etmeye başladı. Coşkun G., yolun karşısında bulunan motorize yunus ekiplerine de ateş etti.

Altın kavgasında polise de ateş açıldı

Altın kavgası yüzünden polise ateş eden şüpheliye operasyon VİDEO

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN OPERASYON TALİMATI

Polisin ikazına rağmen Coşkun G.’nin ateş açmayı sürdürmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan telsizle anons ederek, ekiplerin çelik yeleklerini giyip, operasyon yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine olay yerine Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir, Asayiş Şube Müdürü Mustafa Aşık ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerinde bir ambulans tedbir amaçlı bekletilirken, şüphelilerin bulunduğu eve giren ekipler, aralarında Coşkun G.'nin de olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Altın kavgasında polise de ateş açıldı

Altın kavgasında polise de ateş açıldı

Altın kavgasında polise de ateş açıldı

Altın kavgasında polise de ateş açıldı

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