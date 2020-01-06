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Altın Küre Ödülleri’nde Trump’a İran eleştirisi

ABD’li oyuncu Patricia Arquette, Twitter üzerinden İran’ı bombalamakla tehdit eden Trump’ı sert bir dille eleştirerek "Tarih bu günü hatırlayacak" yorumunda bulundu.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 17:50..
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Altın Küre Ödülleri’nde Trump’a İran eleştirisi

ABD’de Oscar’ın öncüsü kabul edilen Altın Küre Ödülleri, dün gece gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

ÖDÜL ALANLARIN HEDEFİ TRUMP

Ödül alan oyuncuların gündeminde ise ABD Başkanı Trump’ın dış politikası vardı.

Birçok ünlü isim, İranlı komutan Kasım Süleymani’nin ABD tarafından vurularak öldürülmesinin ardından iki ülke arasında derinleşen krize değinirken En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde Altın Küre kazanan Patricia Arquette, konuya dair sert açıklamalarda bulundu.

Altın Küre'de Donald Trump'a eleştirisi VİDEO

"TRUMP'A OY VERİRKEN ÇOCUKLARINIZI DÜŞÜNÜN"

Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Arquette, 2020’de ikinci kez ABD başkanlığı için yarışacak olan Trump’ı şu sözlerle eleştirdi:

"5 Ocak 2020 tarihine dönüp baktığımızda tarih kitaplarında kimse Altın Küre’yi hatırlamayacak, savaşın eşiğinde olan ABD’yi hatırlayacak. 52 bomba tehdidi savuran bir tweet atan bir başkanı hatırlayacağız. Genç insanların hayatını riske atmalarından bahsedeceğiz. İnsanların, çocukların tepesine bombalar yağıp yağmayacağından endişe etmesinden bahsedeceğiz. En büyük ricam şu: 2020’de oy verirken lütfen çocuklarımızın ve çocuklarımızın çocuklarının geleceği için daha iyi bir adım atalım. "

İŞTE ALTIN KÜRE KAZANANLARI

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