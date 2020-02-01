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Altın olan çantayı çöpe attı

Yalova’da evdeki eski eşyaları çöpe atan kadın, içerisinde altın yüzük ve takıların bulunduğu çantayı da yanlışlıkla çöplerle birlikte attı.

İHA | 01.02.2020 - 09:41..
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Yalova, ilginç bir hikayeye ev sahipliği yaptı.

Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde ikamet eden M.A adlı kadın, evini temizleyerek, eski ve işine yaramayan eşyaları dışarıya çıkardı. Ardından belediyeye ait bir çöp aracı gelerek çöplerle birlikte bu eski eşyaları da aldı.

Altın olan çantayı çöpe attı

PANİĞE KAPILDI, SOLUĞU BELEDİYEDE ALDI

Ancak M.A., bir süre sonra altınların içerisinde olduğu çantayı bulamayınca dalgınlıkla onu da çöpe attığını hatırladı. Bunun üzerine paniğe kapılan dalgın kadın, soluğu Teşvikiye Belediyesi’nde aldı. Durumu belediye yetkililerine anlatarak yardım isteyen M.A., çantası için belediye ekipleri seferber oldu.

Altın olan çantayı çöpe attı

ÇÖP KONTEYNERLERİNİN KASALARI BOŞALTILDI

Çöp dökülen alanlarda yapılan alanlarda çanta bulunamayınca belediyeye ait çöp konteynerlerinin kasaları boşaltıldı. Dökülen çöpler arasındaki çantayı bulan belediye çalışanı, sahibine teslim etti. Dalgın kadın altınlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, belediye ekipleri de derin bir nefes aldı.

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