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Altın rengine çevrilen lüks otomobilin Katarlı sürücüsü

Aracının rengini çevirip gerekli yerlere bildirmeyen sürücüye 235 lira para cezası kesildi.

DHA | 28.06.2019 - 21:44..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir yolu üzerinde denetim yapıldı.

ŞÜPHELİ ARAÇLAR DURDURULDU

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimde, hız sınırını aşan sürücüler ile şüpheli bulunan araçlar durduruldu. Arama yapılan araçlarda evrak kontrol edildi. Yaklaşık 40 sürücüye, başta hız ihlali nedeniyle para cezası uygulandı.

Denetim sırasında 06 MB 1771 plakalı altın rengi lüks otomobil de trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün, orijinali mavi olan aracın rengini daha sonra altın rengi olarak değiştirdiği belirlendi.

Altın rengine çevrilen lüks otomobilin Katarlı sürücüsü

Katarlı sürücünün, araçta yaptığı bu değişikliği tescili yapan kuruluşa bildirmediği saptandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında 235 lira para cezası uygulandı.

Altın rengine çevrilen lüks otomobilin Katarlı sürücüsüne para cezası VİDEO

"ÇEKMEYİN"

Sürücü görüntü alan medya mensuplarına Katar Cumhurbaşkanı yardımcısının oğlu olduğunu söyleyerek çekmemelerini istedi.

Altın rengine çevrilen lüks otomobilin Katarlı sürücüsü

Altın rengine çevrilen lüks otomobilin Katarlı sürücüsü


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