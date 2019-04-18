taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7697
Euro
6.5367
Altın
1272.39
Borsa
98203.2
Gram Altın
235.808

Altın ve yakut işlemeli halıyı satan şahıslara suçüstü

Yurt içerisine kaçak yollarla sokulan, tamamı altın ve yakut işlemeli değerli halıyı satmak isteyen 6 şüpheli polise takıldı.

İHA | 18.04.2019 - 08:32..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'da, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın kaçak yollarla yurt içerisine altın ve yakut işlemeli halı sokup bu halıyı satmaya çalışan şüphelilerin istihbaratını alan ekipler operasyon için harekete geçti.

Şüpheliye ait bir iş yerinde yapılan aramalarda iş yeri tarihi eser deposu çıktı.

POLİSLER KENDİNİ AHLI ALICISI OLARAK TANITTILAR

Bursa İl Jandarma ekipleri düzenlenen operasyonda ilginç bir yol izledi. Kendisini halı alıcısı olarak tanıtan jandarma personeli halıyı almak için şüphelilerle bir araya geldi. Jandarma personeline halıyı satmak istedikleri esnada suçüstü yapan ekipler, A.Y., K.M., E.K., T.Y., O.K. ve T.T.’yi gözaltına aldı.

Altın ve yakut işlemeli halıyı satan şahıslara suçüstü

TARİHİ ESER DEPOLARI VARMIŞ

Gözaltına alınan A.Y.’ye ait iş yerinde arama yapan ekipler 180x120 ebatında altın ve yakut işlemeli bir halı, 1 El işlemeli insan figürlü metal mezar taşı, 1 tarihi rumca baskılı kitap, 2 gözyaşı şişesi, 3 figürlü mermer heykel, 3 toprak kap, 1 metal yağdanlık, 2 tüfek, 1 toprak yağdanlık, 35 obje, 10 yabancı tarihi para, 140 sikke ele geçirildi.

Altın ve yakut işlemeli halıyı satan şahıslara suçüstü

GÖZALTINDALAR

Sorgulanmak üzere karakola götürülen şüphelilere, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu, 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefetten işlem yapılarak gözaltına alındılar. Gözaltına alınan şüphelilerin karakolda sorguları devam ediyor.

Altın ve yakut işlemeli halıyı satan şahıslara suçüstü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

29
Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

0
Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi

Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi

15
Trump'tan kızına: Seni Dünya Bankası Başkanı yapayım

Trump'tan kızına: Seni Dünya Bankası Başkanı yapayım

28
Buket Aydın'ın mazbata haberi

Buket Aydın'ın mazbata haberi

0
Bülent Arınç'ın seçim değerlendirmesi

Bülent Arınç'ın seçim değerlendirmesi

0
Belediye başkanından öğrencilere menemen sürprizi

Belediye başkanından öğrencilere menemen sürprizi

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir