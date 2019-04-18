Altın ve yakut işlemeli halıyı satan şahıslara suçüstü

Bursa'da, gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın kaçak yollarla yurt içerisine altın ve yakut işlemeli halı sokup bu halıyı satmaya çalışan şüphelilerin istihbaratını alan ekipler operasyon için harekete geçti.

Şüpheliye ait bir iş yerinde yapılan aramalarda iş yeri tarihi eser deposu çıktı.

POLİSLER KENDİNİ AHLI ALICISI OLARAK TANITTILAR

Bursa İl Jandarma ekipleri düzenlenen operasyonda ilginç bir yol izledi. Kendisini halı alıcısı olarak tanıtan jandarma personeli halıyı almak için şüphelilerle bir araya geldi. Jandarma personeline halıyı satmak istedikleri esnada suçüstü yapan ekipler, A.Y., K.M., E.K., T.Y., O.K. ve T.T.’yi gözaltına aldı.

TARİHİ ESER DEPOLARI VARMIŞ

Gözaltına alınan A.Y.’ye ait iş yerinde arama yapan ekipler 180x120 ebatında altın ve yakut işlemeli bir halı, 1 El işlemeli insan figürlü metal mezar taşı, 1 tarihi rumca baskılı kitap, 2 gözyaşı şişesi, 3 figürlü mermer heykel, 3 toprak kap, 1 metal yağdanlık, 2 tüfek, 1 toprak yağdanlık, 35 obje, 10 yabancı tarihi para, 140 sikke ele geçirildi.

GÖZALTINDALAR

Sorgulanmak üzere karakola götürülen şüphelilere, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu, 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefetten işlem yapılarak gözaltına alındılar. Gözaltına alınan şüphelilerin karakolda sorguları devam ediyor.