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Altında rekor fiyat

Sabah 07.50 itibarıyla altının gram fiyatı 302 TL'ye kadar yükseldi.

AA | 06.01.2020 - 10:49..
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İran-ABD gerginliği altın fiyatlarını yükseltti. İç piyasada gram altın, bu sabah yeni haftaya 302 liranın üzerinde başladı.

GÜVENLİ LİMAN ALTIN, REKORA KOŞUYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Irak'ı tehdit eden açıklamaları ve Orta Doğu'da artan endişeler, 'güvenli liman' olan altına talebi artırdı.

Altında rekor fiyat

GRAMI 302 TL'YE KADAR ÇIKTI

Sabah 07.50 itibarıyla altının ons fiyatı 1.575 dolar, gramı ise 302,4 TL'ye yükseldi.

Çeyrek altın ise 496 TL'den işlem gördü.

CUMHURİYET ALTINI 2 BİN TL'DEN SATILIYOR

Yarım altının alış fiyatı 948 TL, satış fiyatı ise 972 TL'ye çıktı. Cumhuriyet altını 1.970 TL'den alınıp, 2 bin TL'den satılıyor.

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

Dolar ve euro da  bu gerilimden nasibini aldı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5.97 liradan alınan dolar, 5.9720 liradan; 6.6680 liradan alınan euro ise 6.6700 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5.97, euro ise 6.66 liradan satılmıştı.

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