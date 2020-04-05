Altınla dolandırıcılık yapan Suriyeli 3 şahıs tutuklandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşayan İhsan N., Suriye uyruklu bir kişi tarafından sahte altınla dolandırılmak istendi.
İhsan N. ise durumu polise bildirdi.
DOLANDIRICIYA SUÇÜSTÜ
Polis, İhsan N.'nin şüpheliyle iletişime geçip belirlenen adreste buluşmasını istedi. Çevrede önlem alan ekipler, Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde şüpheli Abduminim M.'yi, yanında getirdiği 100 sahte altını verip parayı alırken suçüstü yakaladı.
EVİNDE 390 ADET SAHTE ALTIN BULUNDU
Şüphelinin evinde yapılan aramada 390 sahte altın daha ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Abduminim M. sahte altınları Oday Al M.'den aldığını söylemesi üzerine Oday Al M,'nin adresine de baskın düzenledi.
6 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Polisi görünce evin arka kısmından kaçmaya çalışan Oday Al M. yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Evde bulunan Suriye uyruklu Ahmed Al H.(25), Ahmed Ö.(22), Ahmed M.(25), Mehir EL İ. (25) ve Abdullah El V.(21) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 310 sahte altın ele geçirildi.
3 DOLANDIRCI TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerin ilçede gerçekeşen 4 ayrı dolandırıcılığın failleri oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Oday Al M., Ahmed M. ve Mehir El İ. tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.