taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1167
Euro
6.6378
Altın
1653.93
Borsa
114789.21
Gram Altın
325.662
Bitcoin
59552.08

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin 10 tutuklama

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 10 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 25.02.2020 - 02:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 12’si emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında emniyet müdürü Verdi’yi şehit eden polisin ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu’nun da bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları savcılıkça, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan 10 şüpheli, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. Emniyetten adliyeye sevk edilen ve itirafçı olduğu öğrenilen 2 şüpheli ise savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİĞER 14 ŞÜPHELİDEN 10'U SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan soruşturma kapsamında İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 şüpheliden 6’sının soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldığı, 4’ünün haklarında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldığı, 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilmişti.

İlginizi Çekebilir
Emekli maaşından sağlık kesintisi gündemde
SGK, tasarruf tedbirleri kapsamında emekli maaşlarından yüzde 5 kesinti talep etti.
G.Kore'de bitmeyen maske kuyruğu
Binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs, Güney Kore'de sonu bitmeyen maske kuyruklarına sebep oldu.
Erdoğan, Okullardan Yarınlara programına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda, seçkin iş insanları ve hayırseverlerinin desteği ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.
Adliyeye sevk edilen Pegasus pilotu tutuklandı
Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, uçağın kaptan pilotu sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eskişehir'de bir kadın nişanlısının boğazını kesti
Eskişehir'de bir kadın nişanlısının boğazını kesti
20
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
0
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
İtalya Başbakanı: Koronavirüs vakaları bizi şaşırttı
0
Birleşmiş Milletler: İdlib kan gölüne dönebilir
Birleşmiş Milletler: İdlib kan gölüne dönebilir
0
Büyük Britanya'da topa kafa vurmaya yaş sınırı
Büyük Britanya'da topa kafa vurmaya yaş sınırı
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir