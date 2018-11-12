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Cumhurbaşkanlığından Fransa Dışişleri Bakanı'na tepki

Altun, "Cumhurbaşkanımızı 'siyasi oyunlar oynamakla' itham etmesi kabul edilemez. Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam etmektedir" dedi.

AA | 12.11.2018 - 16:27..
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un AFP haber ajansına yazılı açıklama yaptı.

"TÜRKİYE'NİN KARARLI ÇABALARI OLMASAYDI BU OLAYIN ÜZERİNİN ÇOKTAN ÖRTÜLMÜŞ OLACAĞI UNUTULMAMALIDIR"

Altun, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın, Türkiye’nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili attığı adımlarla ilgili son açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ‘siyasi oyunlar oynamakla’ itham etmesi kabul edilemez. Türkiye’nin kararlı çabaları olmasaydı bu olayın üzerinin çoktan örtülmüş olacağı unutulmamalıdır.

Cemal Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların birçok dost ülkenin yetkilileriyle paylaşılması, Türkiye’nin gerçeği aydınlatma niyetini açıkça göstermektedir. Kanada Başbakanı Sayın Justin Trudeau da bugün yaptığı basın açıklamasında Türkiye’den kanıtları aldıklarını teyit etmişlerdir.

"BU SORUNU ÇÖZECEK OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEĞİL FRANSIZ MAKAMLARIDIR"

Bu süreçte Fransa’ya farklı şekilde muamele edilmemiştir. Kaşıkçı cinayetine dair kanıtların Fransız devletinin ilgili birimleriyle paylaşıldığını bu vesileyle teyit ediyorum. 24 Ekim 2018 tarihinde Fransız istihbaratının bir temsilcisine ilgili ses kayıtları dinletilmiş ve kendisiyle aralarında kayıtların deşifresinin de bulunduğu detaylı bilgiler paylaşılmıştır. Eğer Fransız devletinin muhtelif kurumları arasında bir iletişim kopukluğu varsa, bu sorunu çözecek olan Türkiye Cumhuriyeti değil, Fransız makamlarıdır.

Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin tüm detaylarının ortaya çıkarılması için çalışmaya devam etmektedir. Buna cinayet emrini kimin verdiği de dahildir. Bu vesileyle Fransa başta olmak üzere uluslararası toplumun tüm üyelerini bu amaca matuf adımları atmaya davet ediyoruz.”

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