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Altun: Türkiye’de evrensel sağlık hizmetleri veriliyor

Koronavirüsle mücadeleye değinen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasının arkasındaki en büyük güç oldu." dedi.

DHA |
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Altun: Türkiye’de evrensel sağlık hizmetleri veriliyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, hükümetin yıllardır sağlık alanında kapasite artırımına yönelik yatırım yaptığını bildirdi.

Koronavirüsle mücadelede bu yatırımların karşılığının alındığını belirten Altun, bazı ülkelerdeki hastanelerin kapasiteleri yetersiz kalırken, Türkiye’deki hastanelerin yüksek kapasiteyle hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, EN BÜYÜK GÜÇ OLDU"

Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, halkımızın sağlık ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanmasının arkasındaki en büyük güç oldu. Onun bu konudaki liderliği sayesinde Türkiye’de evrensel sağlık hizmetleri veriliyor." ifadelerini kullandı.

Altun: Türkiye’de evrensel sağlık hizmetleri veriliyor

Altun, devletin koronavirüs testi yapılan ya da tedavisi uygulanan hiç kimseden herhangi bir ücret almadığını belirterek, şunları kaydetti:

"TEST SAYIMIZI HAZLA ARTIRDIK"

"Yoğun bakım ünitesi kapasitemiz birçok ülkeyi geride bırakmış durumda ve Avrupa genelinde birinci sırada yer alıyoruz. Hastalık belirtilerinden herhangi biriyle hastaneye başvuran hiçbir vatandaşımızı testten mahrum bırakmadık. Bunun yanı sıra test sayımızı hızla artırdık.

"ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIYORUZ"

Ayrıca bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske dağıtıyoruz. Yıllardır sağlık sistemine yapılan yatırımlar, erken ve yoğun tedavi uygulamaları, halkımızın sağduyusu ve Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde ülkemiz, dünyadaki en düşük ölüm oranına sahip ülkelerden birisidir."

Altun: Türkiye’de evrensel sağlık hizmetleri veriliyor

ERDOĞAN'DAN BİLİM KURULUNA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en kısa sürede tedavi, ilaç ve aşı bulunmasına yönelik çalışmalarında Bilim Kurulu'na da her türlü desteği sağladığını belirten Altun, her alanda büyük bir ilerleme kaydeden Bilim Kurulu'na müteşekkir olduklarını bildirdi.

Altun, koronavirüsle mücadelenin bitmediğini belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"DÜNYA ÇAPINDA YARDIMLARA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ"

"Bütün önlemleri almaya devam etmeli ve virüsün yeniden yayılmasını önlemek için bütün tedbirleri dikkatle uygulamalıyız. Şimdiden mevcut krizin de ötesine bakarak mücadele kapasitemizi ve kaynaklarımızı daha da geliştiriyoruz. Bu küresel salgınla mücadele ederken ülke içerisindeki yapısal reformlarımız da bütün hızıyla devam ediyor ve Meclisimiz gerekli yasal önlemlerin alınması için yorulmadan çalışmalarını sürdürüyor. Bütün bunların yanı sıra diğer ülkelere yardım ediyoruz, uluslararası dayanışma sağlamaya çalışıyoruz ve dünya çapında yardımlara öncülük ediyoruz.

Altun: Türkiye’de evrensel sağlık hizmetleri veriliyor

"BÜTÜN DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK ŞEKİLDE..."

Sayın Cumhurbaşkanımız ve aziz milletimiz ne kadar güçlü, kararlı ve özverili olduğumuzu bütün dünyaya gösteriyor. Kaynağı ne olursa olsun, hiçbir tehlike karşısında pes edip teslim olmayacağımızı her gün daha güçlü şekilde kanıtlıyoruz. Ülkemizi, bütün dünyaya örnek olacak şekilde, daha sağlıklı ve daha müreffeh kılmak için her gün daha fazla çalışmaya devam ediyoruz."

Altun: Türkiye’de evrensel sağlık hizmetleri veriliyor

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