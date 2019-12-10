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Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil

Haber Merkezi | 10.12.2019 - 19:41..
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Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel ödülü için çok konuşulan "Türkiye'den teröristlere ödül vermişlerdir" sözlerine açıklık getirdi.

Altun, Erdoğan'ın sözlerinin Orhan Pamuk'la ilgisi olmadığını belirtti.

"SAYIN ORHAN PAMUK'A YÖNELİK DEĞİLDİR"

Altun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasında yer alan 'Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir' şeklindeki ifadeleri herhangi bir şekilde sayın Orhan Pamuk'a yönelik değildir" dedi.

Paylaşımında Cumhurbaşkanının Avrupalı kurum ve kuruluşların iki yüzlülüğünü dile getirdiğini vurgulayan Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel'e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir. Cumhurbaşkanımız burada esasen Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini eleştirmiş, ırkçılığı ve terörizmi ödüllendiren iki yüzlülüğe vurgu yapmıştır" ifadelerini kullandı.

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