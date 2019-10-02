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Altunizade metrobüs durağında yoğunluk sürüyor

Altunizade metrobüs durağında iki gündür sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk bitmedi. Vatandaşlar, durakta beklerken gelen yetkililere sitem etti.

AA | 02.10.2019 - 10:22..
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Yine metrobüs yine Altunizade...

İstanbul kalabalığını biraz olsun dindirebilen metrobüs, adeta çileye dönüştü. İki gündür Altunizade durağında adım atılacak yer kalmadı.

VATANDAŞ CANINDAN BEZDİ

Metro ve metrobüs istasyonlarının bağlandığı Altunizade'de aşırı yoğunluk, adım atmakta bile güçlük çeken vatandaşı canından bezdirme noktasına getirdi. Gelen tepkiler üzerine bugün ek olarak sefere başlayan ve boş gelen araçlar da çözüm olmadı.

Altunizade metrobüs durağında yoğunluk sürüyor

İBB YETKİLİLERİNE TEPKİ

İşe gitmek için metrobüs kullanmak isteyen İstanbullular yaya üst geçidi ve metro çıkışlarına varan uzun kuyruklar oluşturmaya devam etti. Kalabalıktan çıkamayan bazı vatandaşlar, Altunizade metrobüs durağına gelen İBB yetkililerine tepkilerini dile getirdi.

ŞERİT VE DUBALARLA AYIRMAYA ÇALIŞTILAR

Metrobüs görevlileri, durakta oluşan yoğunluğu azaltmak için vatandaşların geliş ve gidiş yönlerini şerit ve dubalarla ayırmaya çalıştıkları görüldü.

Altunizade metrobüs durağında yoğunluk sürüyor

İSTANBULLULAR İSYANDA

Geçen pazartesi ve salı günü Altunizade metrobüs durağında normalin çok üzerinde yoğunluk yaşanmış ve araçlara dahi ulaşamayan İstanbullular isyan etmişti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun, Üsküdar - Çekmeköy arasında hizmet veren metronun her seferinde Sögütlüçeşme durağından Altunizade'ye 3 boş metrobüs gönderileceğini açıklamıştı.

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