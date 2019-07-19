Alzheimer doğru beslenme ile önlenebilir mi?

Uzmanlar kesin tedavisi olmasa bile erken teşhis ve tedavi ile Alzheimer’ın hızını yavaşlatmanın mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

TEDAVİSİ HALA ARAŞTIRILIYOR

Modern yaşamın korkulu rüyası, çağımızın vebası Alzheimer, bireyin yaşam kalitesini düşürüyor. Erken yaşlarda görülme sıklığı artan Alzheimer’ın kesin tedavisi araştırılıyor ancak hastalığın ilerleme hızının azaltılması, alınacak bazı önlemlerle mümkün olabiliyor.

Son yıllarda yapılan çalışmalar, hipertansiyon, diyabet ve kolesterol gibi metabolik hastalıkların Alzheimer için önemli risk faktörleri arasında olduğunu ortaya koyuyor. Bu hastalıklara yol açan obezitenin önlenmesi ve Akdeniz diyeti denilen beslenme modeli, Alzheimer hastalığının önlenmesinde ve hastalığın ilerlemesinde etkili olabilir.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ ÖNEMLİ

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Alzheimer’ın hızının yavaşlatılmasında Akdeniz diyetinin etkili olabileceği belirtiliyor. Özellikle erken teşhis ve kişiye özel doğru tedavi yöntemleri ile hastalığı kontrol altına almak mümkün.

Detaylı bilgi için;

https://npistanbul.com/dengeli-ve-dogru-beslenme-alzheimerda-etkili-olabilir