Alzheımer hastası evin yolunu kaybedince donarak öldü

1 Hollanda'da Yeni Zelandalı kadın camiye gelerek özür dile Hollanda'da Yeni Zelandalı bir kadın camiye gelerek ülkesinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısından dolayı özür diledi.

2 İzmir Konak'ta polisten kaçan şahıs yakalandı Dur ihtarına uymayan ve polis ekipleri tarafından yaşanan kovalamaca sonucunda yakanan şahsın kaçarken attığı poşetten, çok sayıda uyuşturucu madde çıktı.

3 Jandarma'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi videosu Jandarma Genel Komutanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ne ilişkin bir video yayınladı.

4 Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 geriden gelip 3-2 kazanılan Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Sezon sonuna kadar kazanırsak, nereye geleceğimizi herkes çok iyi biliyor."dedi

5 Süper Lig'de zirvedeki son durum Süper Lig'in 26. haftasında lider Başakşehir, Kayseri deplasmanında 2 puan bıraktı. Takipçisi Galatasaray bu fırsatı iyi değerlendirdi ve Bursaspor'u 3-2 mağlup edip puan farkını 6'ya indirdi.

6 Ekrem İmamoğlu Yasin okudu Muhazakar seçmenin oylarına talip olan CHP adayı İmamoğlu camide Kur’an okurken, partililer kapıda bekledi.