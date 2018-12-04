Amanos Dağları'nda PKK'ya operasyon düzenlendi

1 Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı Otomobilleriyle bir iş yerinin önüne gelen grup tartışma sonrası diğer grubu tabanca ve pompalı tüfeklerle kurşun yağmuruna tutuyor.

2 Çöp konteynerine düşen işçi hayatını kaybetti Adana'da çöp boşaltma esnasında konteyner içine düşen işçi yaşamını yitirdi.

3 Alex'in oğlu babasının izinde - VİDEO Fenerbahçe'nin efsane Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza'nın oğlu Felipe, futsal mücadelesinde şık bir gol attı.

4 LPG ve motorine indirim Motorin fiyatlarına 8 kuruşluk yeni bir indirim daha geldi. İndirim gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

5 Tır araçların arasına daldı: 10 yaralı Tekirdağ'da bir tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları ezdi geçti. 10 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

6 İlköğretim müfredatına yeni nesil ders önerisi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı, İletişim ve Beden Dili, Zaman Yönetimi, Okuma ve Konuşma Becerisi gibi yeni nesil derslerin ilköğretim müfredatında yer almasına ilişkin bir dosya hazırladı.