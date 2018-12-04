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Amanos Dağları'nda PKK'ya operasyon düzenlendi

Osmaniye'de sürdürülen PKK operasyonlarında, 15 kilo A-4 plastik patlayıcı ve 20 kilo amonyum nitrat bulundu.

İHA | 04.12.2018 - 15:27..
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Amanos Dağları eteklerinde, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında operasyonlar devam ediyor.

Amanos Dağları'nda PKK'ya operasyon düzenlendi

TOPRAĞA GÖMÜLÜ VAZİYETTE BULUNDU

Amanoslar bölgesinde icra edilen operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı düşünülen 3 noktada toprağa gömülü vaziyette, jelikan bidon içerisinde 15 kilo dinamitle güçlendirilmiş A-4 plastik patlayıcı, 20 kilo mazotla güçlendirilmiş amonyum nitrat, 20 adet pil, 2 adet radyo, 4 adet uyku tulumu, 50 kilo un, 50 kilo şeker, 20 kilo çay ile birlikte çeşitli miktarlarda gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldı.

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