Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Amanos Dağları'ndaki hakim iki tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulelerinde görevli özel harekat polisleri, teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

Amanos Dağları'ndaki geçilmez yiğitler ViDEO

BÖLGEYİ KONTROL ALTINDA TUTUYORLAR

Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'yla Suriye'nin Afrin kırsalıyla bağlantısının kesildiği ve harekatın ardından gerçekleştirilen operasyonlarla PKK'ya büyük darbenin vurulduğu Amanos Dağları'nda görev yapan özel harekat polisleri, bölgeyi kontrol altında tutuyor.

OLASI SALDIRILARIN ÖNÜNE GEÇİYORLAR

İki keşif ve gözetleme kulesinde 7 gün 24 saat nöbet tutan "Amanos kartalları", dağların eteklerinden Osmaniye kent merkezine havan benzeri patlayıcılarla ya da uzun namlulu silahlarla düzenlenebilecek olası saldırıların önüne geçilmesinde de önemli görev üstleniyor.