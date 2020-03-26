taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3831
Euro
7.0354
Altın
1632.81
Borsa
91527.59
Gram Altın
335.636
Bitcoin
42441.63

Amanoslar’da PKK’ya ait sığınak bulundu

Amanoslar Dağları bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütüne ait, içerisinde yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunan 1 sığınak ortaya çıkarıldı.

İHA | 26.03.2020 - 18:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanoslar bölgesinde, Jandarma Komando Özel Harekat ve komando timlerinin katıldığı bir operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MALZEME BULUNDU

Operasyonda, bölücü terör örgütünün kullandığı tespit edilen sığınaklar içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ve patlayıcı madde yapımında kullanılan elektrik malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlandığı bildirildi.

Amanoslar’da PKK’ya ait sığınak bulundu VİDEO

İlginizi Çekebilir
KKTC'den gelenler İskenderun'da yurtlara yerleştirildi
Türkiye'ye getirilen 143 kişi koronavirüsle mücadele kapsamında 14 gün boyunca karantinaya alındı.
Erbaş: Virüs salgınını sabırla aşacağız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tevekkül ile takdire rıza gösterirken, alınan tüm kararlara ve tedbirlere de riayet edeceğiz" dedi.
Kapadokya hayalet şehre döndü
Koronavirüsle mücadele kapsamında müze ziyaretleri, balon turları gerçekleştirilemezken, turistler rezarvasyonlarını iptal etti.
İzmir'de salgına rağmen sokaklar boş kalmadı
İzmir’in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı’nda yoğunluk, koronavirüs tedbirlerine rağmen devam etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan 4 suça af yok
Erdoğan'dan 4 suça af yok
526
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis, görevden uzaklaştırıldı
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis, görevden uzaklaştırıldı
1228
ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi
ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi
554
İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'
İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'
307
Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki
Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki
1359
Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı
Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı
160
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir