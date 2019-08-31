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Amasra'daki tarihi lahit yok olup gidiyor

Daha önce üzerine isim yazılan Bartın Amasra'daki lahdin içinde şimdi de tencere ile yemek pişirildi.

DHA | 31.08.2019 - 16:33..
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Amasra'daki tarihi lahit yok olup gidiyor

Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapan Amasra Kalesi, 15 Nisan 2013'te, Dünya Miras Merkezi'nce, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı.

YER OLMADIĞI İÇİN MÜZE BAHÇESİNDE DEĞİL

3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip ilçede, Amasra Müze Müdürlüğü'nün bahçesinde yer olmadığı için 15 yıl önce Kum Mahallesi'ndeki yürüyüş yoluna konulan Roma dönemine ait lahitlerde tencere ile yemek pişirildi. Alevin rüzgarla sönmemesi için lahdin içine konulan tencere ve ocağı görenler, fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Daha önce de aynı yol üzerinde bulunan bir lahit kapağına ve mezarına siyah sprey boya ile 'Gülay' yazılmış, ve bu olay da tepki toplamıştı.

Tarihi lahdin içinde yemek pişirdiler VİDEO

Amasra'daki tarihi lahit yok olup gidiyor


Amasra'daki tarihi lahit yok olup gidiyor

Roma döneminden kalan lahde sprey boya sıkıldı haberi
Amasra'daki tarihi lahit yok olup gidiyor

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