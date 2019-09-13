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Amasya bedellileri yemin etti

15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 8 bin 110 bedelli asker için yemin töreni düzenlendi.

İHA | 13.09.2019 - 13:48..
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25 yaş üstü olan ve 15 bin lira ödeyen askerler, 21 günlük temel askerlik eğitiminin sonuna geldi.

BEDELLİ 31 BİN OLDU

Baştan aşağıya değişen askerlik sisteminde, kalıcı hale gelen bedelli ücreti 31 bin lira oldu. Ödenecek para peşin olacak ve üst yaş sınırı lise mezunları için 22, üniversite mezunları için 28, doktora yapanlar için 35 olacak.

Amasya bedellileri yemin etti

AMASYA'DA YEMİN TÖRENİ

Törene, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay Fatih Akpınar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kurum ve kuruluş müdürleri ile yurdun dört bir yanından gelen asker aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Tugay Komutan Vekili Albay Fatih Akpınar, bir konuşma yaptı.

Amasya bedellileri yemin etti

RESMİ GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENDİ

Birliğe ilk katılan asker ve ailesine Vali Varol tarafından belge ile hediyeleri verildi. Askerlerin gösterisi ve resmi geçitle tamamlanan törenin sonunda vatandaşlar Vali Varol ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Amasya bedellileri yemin etti

Amasya bedellileri yemin etti

Amasya bedellileri yemin etti

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