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Amasya-Samsun karayolunda peş peşe kaza

Amasya-Samsun karayolunda görüş mesafesinin azaldığı sisli hava nedeniyle, 5 aracın karıştığı iki ayrı kazada 9 kişi yaralandı.

İHA | 16.12.2018 - 15:26..
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Zincirleme kaza, Samsun’dan Amasya yönüne gitmekte olan Ahmet Semiz yönetimindeki 55 HV 230 plakalı otomobile, kavşağı kaçırması nedeniyle durduğu esnada arkasından gelen Uğur Gök’ün kullandığı 34 NPV 230 plakalı otomobilin çarpmasıyla başladı.

ZİNCİRLEME KAZA YAPTILAR

Peşlerinden gelen Mehmet Gece yönetimindeki 52 DG 947 plakalı araç da kazaya karıştı. Kazada yaralanan aynı aileden Kenan, Kenan Kayra, Mevlide, Hayriye, Yağmur ve Uğur Gök, gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Suluova Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Ruhi Akyüz ise Merzifon Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Amasya-Samsun karayolunda peş peşe kaza

YOLCU OTOBÜSÜ DE KAZAYA KARIŞTI

Zincirleme kazadan yaklaşık 40 dakika sonra, kaza yapan araçları görüp yavaşlayan Mustafa Dilaver yönetimindeki 34 VJ 3350 plakalı tıra, arkasından gelen Nusret Gündoğdu’nun kullandığı 34 UG 2237 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Amasya-Samsun karayolunda peş peşe kaza

ARAÇTA SIKIŞAN ŞOFÖRÜ İTFAİYE KURTARDI

Kazada aracın içinde sıkışan Gündoğdu, olay yerinde bulunan itfaiye ve güvenlik güçlerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ön kısmında büyük maddi hasar oluşan otobüsteki yolculardan Azerbaycan uyruklu Zarife Rahim de kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.


Amasya-Samsun karayolunda peş peşe kaza

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