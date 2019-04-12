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Amasya'da, 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

Amasya merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında subay ve astsubayların da olduğu 6 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 12.04.2019 - 14:50..
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Amasya merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen 6 kişi, gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Amasya ile Balıkesir, Konya ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında subay ve astsubayların da olduğu, 2'si meslekten ihraç edilen 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'da, 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

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