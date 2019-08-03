İşbuğa Nuyin ve Cumudar mumyalarının Selçuklu dönemine ait (1237-1247) Cumudar Türbesi olarak bilinen kümbetten çıkarıldığı, diğer mumyaların ise İlhanlıların Anadolu’daki siyasi egemenlikleri zamanında Amasya Valiliği yapmış İzzettin Mehmet Pervane'ye, erkek ve kız çocukları ile cariyelerinden birine ait olduğu belirtildi.

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK

Amasya Arkeoloji Müzesi’ndeki eserlerin tarihini anlatan Müze Müdürü Celal Özdemir, “Amasya Müzesi’nde teşhir edilen mumyalar, yaklaşık 800 yıllık ve dünyada bir eşi benzeri olmayan Müslüman mumyaları. Bu yüzden de çok ilgi çekiyor. Vatandaşlar genelde diyor ki ’Müslümanlıkta mumyalama olur mu?’ Bunu da öğrenmiş oluyorlar. Herkesi bu mumyaları görmeye davet ediyorum.” dedi.

Amasya'da 800 yıllık Müslüman mumyalar sergileniyor VİDEO



"GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞIRTICI"

Müzeyi ziyaret eden İsmail Özan isimli vatandaş, “Daha önce böyle bir yerden hiç haberim yoktu. Açıkçası Müslüman dünyasında mumyanın olduğu hakkında da bir fikrim yoktu. Gerçekten çok şaşırtıcı. Oldukça da iyi korunmuş ki böyle tarihi figürlerin bu şekilde önümüzde yatıyor olması garip bir his" diye konuştu.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Asiye Güreşen adlı vatandaş ise, “İlk defa geldim, Amasya’ya da ilk defa geldim. Müzeyi gezmeye karar verdik ama en çok ilgimi çeken şu mumyalar. Böyle bir şey görmemiştim. Derileri dahi duruyor. Herkese gelip görmesini tavsiye ediyorum. Benim tüylerim diken diken oluyor.” şeklinde konuştu.

6 AYDA 55 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Amasya Müze Müdürlüğünde mumyaların dışında 23 bin sergilenen tarihi eser bulunuyor. Müze, ziyaretçilerden de oldukça yoğun ilgi görüyor. 2019’un ilk 6 ayında Amasya Arkeoloji Müzesi’ni 55 bin kişi ziyaret etti.