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Amasya'da ailenin yol kanalı tartışması: 1 ölü, 2 yaralı

Elmayolu köyünde amca çocuğu olan iki grubun arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA | 03.08.2019 - 17:22..
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Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Elmayolu köyünde oturan Cemalettin Ergün ile kuzeni olan Kadim Ergün, evlerinin arasındaki yol kanalı açma sebebinden dolayı tartışmaya başladı.

TRAKTÖRÜ ÜZERLERİNE SÜRDÜ

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi ile Kadim Ergün’ün oğlu olan Adem Ergün kavgaya karıştı. Kavgayı gören Cemalettin Ergün'ün kardeşi olan Hidayet Ergün, 05 DH 861 plakalı traktörü ile tarladan döndüğü esnada kavga eden Kadim Ergün, oğlu Adem Ergün ve Kadim Ergün'ün kız kardeşi olan Gülşen Ergün isimli şahısların üzerilerine sürerek şahısları yaraladı.

Amasya'da ailenin yol kanalı tartışması: 1 ölü, 2 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 YARALI

Kavgaya Hidayet Ergün’ün eşi olan Seçgül Ergün ve oğlu olan Erdal Ergün, ayrıca Cemal Ergün'ün eşi olan Liman Ergün de karıştı. Olayda yaralanan Kadim Ergün, Gülşen Ergün, Adem Ergün, 112 ambulansı ile Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadim Ergün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Adem Ergün ve Gülşen Ergün’ün hastanedeki tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Amasya'da ailenin yol kanalı tartışması: 1 ölü, 2 yaralı

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