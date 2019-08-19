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Amasya'da çocuklarına inat 41 kilo verdi

71 yaşındaki Cuma dede, diyet ve sporla 120 kilodan 79 kiloya düşmeyi başardı.

DHA | 19.08.2019 - 11:28..
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Cuma Sarıtaş (72), aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı.

120 KİLODAN 79 KİLOYA DÜŞTÜ

Kiloları nedeniyle sağlığının yanı sıra günlük hayatta da zorluk çeken Sarıtaş, tedavi sürecinde doktorunun diyet önerilerine uydu ve düzenli olarak her gün yürüyüş yapmaya başladı. 2 yıllık tedavi programını aksatmayan Sarıtaş, 120 kilodan 79 kiloya düşerek sağlığına kavuştu.Amasya'da çocuklarına inat 41 kilo verdi

"ÇOCUKLARIM BANA YAPAMAZSIN DİYORLARDIR"

41 kilo veren Sarıtaş, "Çocuklarım bana 'Yapamazsın' diyorlardı. Karar verip başardım. Sağlığıma kavuştum. Önceden bedenime göre pantolon bulmazken, şimdi ise her yerde bulup alabiliyorum" dedi.Amasya'da çocuklarına inat 41 kilo verdi

"KARAR VERİP BAŞARDIM"

Sarıtaş, "Her gün düzenli olarak yürüyüş yaptım, yediklerime içtiklerime dikkat ederek verdiğim kiloyu korumaya çalıştım ve bunu başardım. Artık çok daha sağlıklıyım. Köyümde zor yürüyordum. Şimdi akşamları yemeğimi yiyip yürüyüş yapıyorum. Giydiğim pantolonu tam 3 sefer daralttım. Halen daha zayıflamaya devam ediyorum. Kiloluyken çok zorlanıyordum artık rahatım. Zayıflamadan önce tansiyon hastasıydım. İlaç içiyordum artık bunları da bıraktım. Çocuklarım bana 'yapamazsın' diyorlardı. Ama ben karar verip başardım. Önceden bedenime göre pantolon bulmazken, şimdi ise her yerde bulup alabiliyorum. Artık torunlarımla rahatça gezip oynayabiliyorum” dedi.

Amasya'da çocuklarına inat 41 kilo verdi

Amasya'da çocuklarına inat 41 kilo verdi

Amasya'da çocuklarına inat 41 kilo verdi

Amasya'da çocuklarına inat 41 kilo verdi

Amasya'da çocuklarına inat 41 kilo verdi

Amasya'da çocuklarına inat 41 kilo verdi

Amasya'da çocuklarına inat 41 kilo verdi

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